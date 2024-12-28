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В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Жители жилого комплекса «Салават Купере» стали ...

gisu.tatarstan.ru

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Жители жилого комплекса «Салават Купере» стали свидетелями знаменательного события — открытия самой крупной поликлиники в Казани.

Этот масштабный проект реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение» и стал настоящим подарком для местного сообщества.

Торжественная церемония открытия прошла при участии высокопоставленных гостей, включая Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который лично дал старт работе нового медицинского учреждения.

Ранее жители комплекса сталкивались с трудностями из-за небольшой площади старой поликлиники, которая занимала всего 700 квадратных метров. Новый медицинский центр впечатляет своими масштабами: 12 тысяч квадратных метров, современное оборудование, включая КТ, рентген и эндоскопы.

Поликлиника рассчитана на обслуживание 50 тысяч взрослых и 15 тысяч детей. Её структура продумана до мелочей: все врачи разных направлений теперь работают под одной крышей, а для пациентов с повышенной температурой предусмотрены отдельные входы.

Открытие этой поликлиники стало важным шагом для улучшения качества медицинских услуг в Казани и ярким примером того, как современные технологии и грамотное планирование могут улучшить жизнь горожан, сообщает Татар-Информ.

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