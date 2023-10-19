В Казани откроют детский сад для воспитанников с ОВЗ

До конца 2023 года в Московском районе столицы Татарстана планируется открыть детский сад "Колибри". В здании на Восстания, 63-а планируется организовать условия для комфортного пребывания до 50 детей, сейчас помещения на финальной стадии ремонта, об этом сообщили в мэрии Казани.

Для детей с ОВЗ организуют музыкальный зал, место для занятий физкультурой, сенсорную комнату, кабинеты, в которых будут проводить логопедические и дефектологические занятия.

Будет организовано пять групп по 10 воспитанников в каждой. Работать с детьми будут 15 педагогов.

