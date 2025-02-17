В Казани осудят организатора мошенников за обман людей на 121 млн рублей

В Татарстане утвердили обвинительное заключение по делу 33-летнего Павла Миронова, которого обвиняют в организации преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с сообщниками создал сеть офисов в Казани, Екатеринбурге и Чебоксарах. Под предлогом обучения финансовой грамотности и инвестирования на бирже они обманули более 100 человек.

С февраля 2017 года по октябрь 2021 года злоумышленники выманили у граждан свыше 121 миллиона рублей, обещая прибыль от биржевой торговли и вложений в криптовалюту. Однако все предложения оказались фиктивными.

После начала расследования Миронов уехал из страны и на долгое время скрывался в Индонезии. В сентябре 2023 года его нашли и депортировали в Россию. В настоящее время его имущество, включая квартиру и автомобиль, арестовано.

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани.