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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани оштрафовали 2 глав УК за неубранный снег и наледь

Это не первые нарушения со стороны директоров у...

pixabay.com

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В Казани 2 руководителя управляющих компаний, обслуживающих Авиастроительный и Советский районы, были оштрафованы за ненадлежащее содержание придомовых территорий. Штрафы составили 51 и 50 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Жители домов на улицах Челюскина и Академика Кирпичникова пожаловались на скопившийся снег и наледь на подъездах, тротуарах и проезжей части. Во время проверки инспекторы также обнаружили, что в подъездах дома на улице Кирпичникова с потолков осыпается краска.

Это не первые нарушения со стороны директоров управляющих компаний. Штрафы были наложены за повторные проступки. Жилищная инспекция продолжает контролировать исполнение предписаний по устранению нарушений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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