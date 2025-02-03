В Казани оштрафовали 2 глав УК за неубранный снег и наледь

В Казани 2 руководителя управляющих компаний, обслуживающих Авиастроительный и Советский районы, были оштрафованы за ненадлежащее содержание придомовых территорий. Штрафы составили 51 и 50 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Жители домов на улицах Челюскина и Академика Кирпичникова пожаловались на скопившийся снег и наледь на подъездах, тротуарах и проезжей части. Во время проверки инспекторы также обнаружили, что в подъездах дома на улице Кирпичникова с потолков осыпается краска.

Это не первые нарушения со стороны директоров управляющих компаний. Штрафы были наложены за повторные проступки. Жилищная инспекция продолжает контролировать исполнение предписаний по устранению нарушений.