В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

В Казани принято решение о временном закрытии части Горьковского шоссе для проведения реконструкции надземного пешеходного перехода. Ограничения действуют с 17:00 29 апреля до полудня следующего дня. Проезд перекроют возле здания №4 в направлении улиц Можайского и Болотникова.



Жители города будут вынуждены использовать только одну полосу движения в каждом направлении. Окончание работ по реконструкции запланировано на ноябрь. На участке будет установлено пять надземных и три подземных пешеходных перехода, что увеличит проходимость дороги практически вдвое.