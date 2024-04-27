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В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

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В Казани принято решение о временном закрытии части Горьковского шоссе для проведения реконструкции надземного пешеходного перехода. Ограничения действуют с 17:00 29 апреля до полудня следующего дня. Проезд перекроют возле здания №4 в направлении улиц Можайского и Болотникова.


Жители города будут вынуждены использовать только одну полосу движения в каждом направлении. Окончание работ по реконструкции запланировано на ноябрь. На участке будет установлено пять надземных и три подземных пешеходных перехода, что увеличит проходимость дороги практически вдвое.

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