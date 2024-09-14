В Казани ограничат движение по улице Суконная

Движение транспорта по улице Суконной будет ограничено поэтапно, чтобы обеспечить проведение работ по устройству трасс водопровода и хозяйственно-бытовой канализации. Эти меры необходимы для улучшения инфраструктуры и повышения уровня комфорта жителей района.

С 16 по 23 сентября планируется перекрытие участка в районе строющегося жилого дома №110 по улице Островского. Движение будет ограничено для автомобилей, направляющихся в сторону улицы Островского. В связи с этим водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств.

После завершения первого этапа, с 24 сентября по 1 октября, будет закрыт тот же участок, но в сторону улицы Спартаковской. Данный этап также вызывает необходимость перенаправления автомобильного потока. Комитет внешнего благоустройства города просит жителей и гостей учитывать данные ограничения при передвижении по данному маршруту.

Ожидается, что проведенные работы значительно улучшат жилищные условия и обеспечат надлежащее функционирование систем водоснабжения и канализации в будущем.