Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

В Казани ограничат движение по улице Суконная

Движение транспорта по улице Суконной будет огр...

Слава Степанов

Подписаться в Telegram

Движение транспорта по улице Суконной будет ограничено поэтапно, чтобы обеспечить проведение работ по устройству трасс водопровода и хозяйственно-бытовой канализации. Эти меры необходимы для улучшения инфраструктуры и повышения уровня комфорта жителей района.

С 16 по 23 сентября планируется перекрытие участка в районе строющегося жилого дома №110 по улице Островского. Движение будет ограничено для автомобилей, направляющихся в сторону улицы Островского. В связи с этим водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств.

После завершения первого этапа, с 24 сентября по 1 октября, будет закрыт тот же участок, но в сторону улицы Спартаковской. Данный этап также вызывает необходимость перенаправления автомобильного потока. Комитет внешнего благоустройства города просит жителей и гостей учитывать данные ограничения при передвижении по данному маршруту.

Ожидается, что проведенные работы значительно улучшат жилищные условия и обеспечат надлежащее функционирование систем водоснабжения и канализации в будущем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Голубые озера: обновленный туризм и новые правила

Интересное в Казани

день назад

Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?

служба уничтожения клопов и тараканов

Лонгриды

день назад

«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

установка электрического духового шкафа в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

В Казани мигранты бросили в полицейскую машину открытую банку с напитком

Новости Татарстана

день назад

В селе Куркачи девушка сбила глухонемого работника дорожной службы и скрылась

Новости Татарстана

8 часов назад

На трассе М7 автомобиль столкнулся с грузовиком

Новости Казани

день назад

В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами

Новости Татарстана

день назад

Главврача центра гигиены и эпидемиологии РТ Сизову отправили под домашний арест
Новости Казани
2 дня назад

Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок РФ

В игре за титул сезона казанки обошли московски...

Новости Татарстана

12 минут назад

87 населенных пунктов Татарстана получат доступ к интернету

Интересное в Казани

день назад

Прочитайте, прежде чем оформлять ипотеку на строительство дома: рассказываем, как казанский застройщик может выкупить низкую процентную ставку за вас

Новости Татарстана

17 минут назад

В 12 районах Татарстана завершены работы по программе «Наш двор»

Новости Татарстана

22 минуты назад

В Татарстане девочка оглохла после вакцинации
Сервис доставки Купер теперь может приносить ед...
Новости Казани
5 часов назад

Сервис доставки Купер теперь может приносить еду на «Татнефть Арену»

Новости Татарстана

27 минут назад

Зарипов планирует развивать детский хоккей в Татарстане

Новости Казани

27 минут назад

В Казани ограничат движение по улице Суконная

Новости Казани

3 часа назад

В Казани начались сельхозярмарки
Редакция собрала список полезных сервисов, кото...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Стало известно, когда начнется отопительный сез...
Новости Татарстана
7 часов назад

Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Татарстане