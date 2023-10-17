В Казани официально завершили сезон фонтанов

В столице Татарстана официально окончен сезон фонтанов, их консервируют и готовят к зимнему периоду, сообщили в мэрии Казани.

В сообщении говорится, что специалистам предстоит очистить чаши фонтанов, провести опрессовку труб, проверить форсунки, потом конструкции защитят деревянными покрытиями.

Решение о закрытии сезона приняли раньше запланированного ввиду похолодания. Уже завтра в Татарстане будет не более 5 градусов ночью и около 3-8 градусов тепла в дневное время.