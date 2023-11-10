В Казани один из ресторанов принес публичные извинения бойцам СВО, которых не пустили в заведение из-за военной формы

Один из ресторанов в Казани принес публичные извинения бойцам СВО, ранее военные пожаловались, что их - трезвых и вежливых - не пустили в ресторан из-за формы одежды - они были в военном обмундировании.

"МЁD" опубликовал сообщение в соцсетях.

"Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшую ситуацию. Мы с большим уважением относимся ко всем, кто сражается за нашу страну. Вы бережете спокойствие нас и наших детей", - отметили в ресторане.

Ветеранов СВО пригласили посетить ресторан и пообщаться с руководством, а сотрудников, которые не пустили военных, обещали уволить.

