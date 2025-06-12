В Казани прошел форум «Формируя будущее», на котором обсуждали вопросы развития образования в XXI веке. Ключевыми темами стали доступность, качество образования и гуманистические ценности. В форуме приняли участие делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки, а также российские представители, в том числе министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский.

Владимир Путин поздравил участников форума, подчеркнув важность международного обмена опытом. Сергей Лавров также поддержал форум в видеообращении. Владимир Мединский затронул проблему исторической правды в школьных учебниках, отметив искажения событий в 90-е годы. Рустам Минниханов отметил высокий уровень образования в Татарстане и важность патриотического воспитания. Сергей Кравцов подчеркнул открытость России к международному обмену успешными образовательными практиками.

Источник: Tatarstan24