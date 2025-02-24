В Казани обсудят изменение границ Казанки
https://dispute.kzn.ru/disputes/1008
В Казани обсудят возможное изменение границ рекреационной зоны на берегу реки Казанки. Проект появился на сайте общественных обсуждений.
Согласно данным системы общественных обсуждений, планируется пересмотреть территорию, предназначенную для размещения объектов общественно-делового назначения. Судя по картам, речь идёт о земельном участке рядом с мостом Миллениум и гостиницей «Ривьера».
Инициатором обсуждений выступает городское управление архитектуры и градостроительства. Под изменения может попасть территория площадью 8,5 тысячи квадратных метров, которая в настоящее время предназначена для благоустройства. Стоимость участка оценивается в 101 миллион рублей.
Обсуждения продлятся до 27 февраля, и все желающие смогут внести свои предложения и замечания.
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