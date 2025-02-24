В Казани обсудят изменение границ Казанки

В Казани обсудят возможное изменение границ рекреационной зоны на берегу реки Казанки. Проект появился на сайте общественных обсуждений.

Согласно данным системы общественных обсуждений, планируется пересмотреть территорию, предназначенную для размещения объектов общественно-делового назначения. Судя по картам, речь идёт о земельном участке рядом с мостом Миллениум и гостиницей «Ривьера».

Инициатором обсуждений выступает городское управление архитектуры и градостроительства. Под изменения может попасть территория площадью 8,5 тысячи квадратных метров, которая в настоящее время предназначена для благоустройства. Стоимость участка оценивается в 101 миллион рублей.

Обсуждения продлятся до 27 февраля, и все желающие смогут внести свои предложения и замечания.