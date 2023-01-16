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В Казани оборудуют четыре купели для крещенских купаний

В Казани оборудуют четыре купели для крещенских купаний

Фото: ukhtagrad.ru

В Казани на Крещение Господне будут оборудованы четыре купели для крещенских купаний. Об этом сегодня, 16 января, в рамках делового понедельника в мэрии столицы Татарстана сообщил руководитель отдела аппарата исполкома Казани Ильнур Шакиров.

Он напомнил, что 19 января православные верующие отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день состоятся праздничные богослужения в храмах Казани.

"Освящение воды будет совершаться сразу после праздничного богослужения с 10 до 12 часов дня. Для жителей и гостей столицы планируется проведение крещенских купаний в четырех местах. Это две площадки на озере Верхний Кабан по улицам Давликеевская, 8 и Борисковская, 54. Также купания пройдут на реке Волге у храма Николая Чудотворца (жилой массив Красная Горка по улице Приволжская, 32) и в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" (жилой массив Савиново по улице 5-я Кадышевская, 12)", — сообщил Шакиров.

В местах купаний оборудуют все, что требуется, будут работать службы гражданской защиты, скорой помощи и полицейские.

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