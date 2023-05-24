В Казани обнародовали схему масштабного перекрытия автодорог из-за проведения марафона

В Казани обнародовали схему масштабного перекрытия дорог из-за проведения марафона
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В Казани будут поэтапно перекрывать движение транспорта в связи с проведением "Казанского марафона". Об этом информирует Комитет по транспорту города. Само мероприятие, собирающее традиционно тысячи участников, пройдет в период с 26 по 28 мая.
В связи с этим ограничения движения будут вводиться так:
- 28 мая с 6:30 до 12:00 - на улице Подлужной
- 28 мая с 6:30 до 14:15 - на улице Пушкина
- 28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Татарстан
- 28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Салимжанова
- 28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Айдинова
- 28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Петербургской
- 28 мая с 8:30 до 14:15 - по улице Марджани
- 28 мая с 8:30 до 14:15 - по улице Сафьян
- 28 мая с 8:30 до 14:15 - по улице Насыри.
Изменятся в связи с перекрытием и маршруты общественного городского транспорта на улице Ташаяк 26 мая с 15:00 до до 22:00 28 мая.