В Казани обнародовали схему масштабного перекрытия автодорог из-за проведения марафона

В Казани будут поэтапно перекрывать движение транспорта в связи с проведением "Казанского марафона". Об этом информирует Комитет по транспорту города. Само мероприятие, собирающее традиционно тысячи участников, пройдет в период с 26 по 28 мая.

В связи с этим ограничения движения будут вводиться так:

28 мая с 6:30 до 12:00 - на улице Подлужной

28 мая с 6:30 до 14:15 - на улице Пушкина

28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Татарстан

28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Салимжанова

28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Айдинова

28 мая с 6:30 до 14:15 - по улице Петербургской

28 мая с 8:30 до 14:15 - по улице Марджани

28 мая с 8:30 до 14:15 - по улице Сафьян

28 мая с 8:30 до 14:15 - по улице Насыри.

Изменятся в связи с перекрытием и маршруты общественного городского транспорта на улице Ташаяк 26 мая с 15:00 до до 22:00 28 мая.



