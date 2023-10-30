В Казани обезопасили аварийные участки

В Казани обезопасили 75 аварийных участков дорог, на которых произошло 270 дтп. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Больше всего аварий произошло на перекрестках улиц Татарстана и Лево-Булачной, Вишневского и Достоевского, Декабристов и Гагарина, Чуйкова и Адоратского.

Для безопасности аварийных участков города были установлены дорожные знаки, барьерные ограждения, системы освещения и шумовые полосы. Кроме того, на 33 светофорах заработала система «Триоль» со звуковым оповещением для обеспечения безопасности людей с ослабленным зрением.