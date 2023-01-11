В Казани ночью пожилая семейная пара пострадала на пожаре в частном доме

Накануне ночью случился пожар в частном доме на улице Оренбургский проезд в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные, приехав по вызову, установили, что огонь охватил внутреннюю обшивку комнат и кухни деревянного жилого строения. Общая площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

В результате пожара пострадали 71-летний мужчина и 73-летняя женщина. После осмотра медиков супружескую пару с термическими ожогами II степени госпитализировали в РКБ.