В Казани ночью пожилая семейная пара пострадала на пожаре в частном доме
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Накануне ночью случился пожар в частном доме на улице Оренбургский проезд в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожарные, приехав по вызову, установили, что огонь охватил внутреннюю обшивку комнат и кухни деревянного жилого строения. Общая площадь пожара составила около 70 квадратных метров.
Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.
В результате пожара пострадали 71-летний мужчина и 73-летняя женщина. После осмотра медиков супружескую пару с термическими ожогами II степени госпитализировали в РКБ.