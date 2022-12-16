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В Казани ночью пьяный конфликт отца и сына закончился кровавым убийством

В Казани ночью пьяный конфликт отца и сына закончился кровавым убийством

Фото: riakchr.ru

В ходе пьяного конфликта в Казани отец убил сына, сообщает "Татарстан-24".

Все случилось ночью в квартире жилого дома на улице Короленко. Мужчины выпили и поссорились. Последним аргументом отца стал кухонный нож, которым он ударил взрослого отпрыска. По словам соседей, семья раньше была интеллигентная, однако после смерти супруги и матери остальные члены семьи запили.

С ее смерти прошло 5 лет, но отец с сыном так и не смогли завязать с алкоголем. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства и причины поножовщины.

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