В Казани ночью пьяный конфликт отца и сына закончился кровавым убийством

В ходе пьяного конфликта в Казани отец убил сына, сообщает "Татарстан-24".

Все случилось ночью в квартире жилого дома на улице Короленко. Мужчины выпили и поссорились. Последним аргументом отца стал кухонный нож, которым он ударил взрослого отпрыска. По словам соседей, семья раньше была интеллигентная, однако после смерти супруги и матери остальные члены семьи запили.

С ее смерти прошло 5 лет, но отец с сыном так и не смогли завязать с алкоголем. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства и причины поножовщины.