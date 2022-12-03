В Казани, несмотря на холод, пара занялась интимом прямо на скамейке на Баумана

В Казани на улице Баумана влюбленная пара, несмотря на холодную погоду, решила заняться действиями сексуального характера прямо на лавочке. Видео с места появилось в социальных сетях, пишет "Татарстан-24".

Парочку не смущали ни прохожие, ни очевидцы. Мужчина встал на колени и начал раздевать подругу. Действия пары возмутили казанцев.

Влюбленные абсолютно никого не стеснялись и не обращали внимание на прохожих. Казанцы в комментариях возмутились действиями пары. Также возмутили и те, кто снял видео и выложил в Сеть.