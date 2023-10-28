В Казани неизвестные подожгли квартиру в 9-этажном доме, пожарные чудом спасли 44-летнего мужчину

В Казани в ночь на 28 октября в доме № 14 на Кул Гали загорелась трехкомнатная квартира. Из огня пожарным удалось спасти 44-летнего жителя, мужчина получил множественные ожоги на площади 10% тела.

В ГУ МЧС РТ отмечают, что есть большая вероятность, что квартира на втором этаже многоэтажки загорелась не сама - ее подожгли, поджог рассматривается как одна из наиболее вероятных версий.

Постарадавший доставлен в ожоговое отделение РКБ. Врачи оказывают ему необходимую помощь.