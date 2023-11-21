В Казани не нашлось средств на вторую очередь Вознесенского тракта

По словам главы минтранса РТ Фарита Ханифова, в Казани пока нет средств на строительство второй очереди Вознесенского тракта.

А потому трудно сейчас называть какие-либо сроки ввода второго участка тракта от проспекта Победы до трассы М-7.

"Нам там нужно будет построить 8 км дорог. Финансирование в этом году составит примерно 7 млрд рублей. Но для завершения объекта нам необходимо около 20 млрд".

По словам Ханифова, сейчас прорабатываются вопросы по поиску источника финансирования.