В Казани не хватает денег, чтобы завершить второй этап Вознесенского тракта

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов проинформировал, что не хватает денег для завершения строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани.

По его словам, Вознесенский тракт - очень трудоемкий объект. Первый его этап соединяет Гвардейскую и Проспект Победы. Этот участок почти завершен.

"В этом году эта перемычка завершается. Очень удачный, хороший ход", — отметил Ханифов.

А вот второй этап Вознесенского тракта должен идти от Проспекта Победы до М-7. И вот тут возникли проблемы с финансированием. Из-за того, что денег на полный объем работ для завершения не хватает, принято решение выполнить пока наиболее трудоемкие участки дороги.

"В частности, это завершение развязки на М-7, чтобы мы не мешали движению федеральной трассы, и все искусственные сооружения, которые по второму этапу будут проходит — наземные, подземные, такие трудоемкие участки", — объяснил глава Минтранса РТ.

Строящийся объект, как объявлялось ранее, будет частично платным. В частности, водителям придется оплачивать проезд на участке от Проспекта Победы до трассы М-7. А первый участок от Гвардейской до Проспекта Победы будет бесплатным, его протяженность 2500 метров.

Строимость строительства тракта постоянно растет ввиду удорожания материалов, а потому заложенных изначально средств сейчас уже не хватает.