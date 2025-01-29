В Казани не будут полностью раскрывать данные об испытаниях на Пороховом заводе

В администрации Кировского и Московского районов Казани больше не будут полностью раскрывать информацию о плановых испытаниях на пороховом заводе.

Как сообщили Inkazan в пресс-службе КирМоса, с 28 января часть сведений перестанет публиковаться. В частности, это касается количества выстрелов, которые выполняются в ходе испытаний.

На вопрос портала о времени проведения очередных мероприятий в администрации уточнили, что они запланированы с 8:00 до 16:00.

Ранее жители города интересовались, почему власти заранее не предупреждают об испытаниях на заводе. Во время встречи депутатов Казгордумы с населением представители администрации не смогли сразу дать ответ. Позже они пояснили, что размещать такую информацию в официальном приложении считают нецелесообразным, поэтому стараются передавать сведения через СМИ и Telegram-каналы.