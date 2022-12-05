В Казани названы три совершенно новых способа, чтобы победить коррупцию

В исполкоме Казани на совещании в понедельник, 5 декабря, назвали три совершенно новых способа, которые должны помочь в борьбе с коррупцией.

Их озвучил помощник мэра столицы Татарстана по противодействию коррупции Киям Беляев. Речь о трех цифровых проектах.

Первый проект - "Правовой контроль" предназначен для анализу документации судов. С 2023 года Казань откажется от бумажных документов в работе с судами общей юрисдикции, и программа сможет отслеживать "подозрительные" вещи.

Второй проект - "Контурная безопасность". Он помогает выявить скрытую заинтересованность чиновников в тендерах, в градостроительных вопросах и вопросах муниципального имущества и земли. Он сможет аналитическим путем указывать на случат незаконного предоставления преимуществ третьим лицам.

Третий проект - "Цифровой ревизор". Эта программа будет контролировать муниципальных контролеров в режиме онлайн. Она отследит геолокацию сотрудника, зафиксирует административное нарушение в мобильном приложении. Потом программа передает административные дела в административные комиссии, а затем приставам, рассылает повестки и постановления через портал Госуслуг. Программа сократила время оформления протокола в 2,5 раза.