В Казани назвали даты, когда городские парковки будут совершенно бесплатными

В Казани все городские муниципальные парковки станут бесплатными в связи с майскими праздниками. В едином контактном центре казанского паркинга проинформировали, что определены точные даты, в которые с автомобилистов взимать плату не будут. Казанцы и гости столицы Татарстана смогут парковаться бесплатно 1 мая, 6 мая, а также в дни с 7 по 9 мая включительно.

Отмечается, что в рабочие дни с 2 по 5 мая, парковки будут работать стандартно — с 8:00 до 19:00. При этом казанцы смогут отдыхать 1, 8 и 9 мая.