В Казани назвали зоны вероятного подтопления в грядущий в конце марта паводок

В Казани назвали зоны возможного подтопления в грядущий в конце марта паводок

В зону подтопления в этом году в Казани попадают 592 двора, в которых проживает 1620 человек. Об этом сегодня, 13 марта, на "деловом понедельнике" проинформировал начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

Если повышение температуры будет резким, а пока синоптики дают именно такой прогноз, то паводковая ситуация в столице Татарстана может стать сложной. Особенно в жилых массивах, через которые протекают малые реки – это Казанка, Киндерка, Нокса, Сухая река.