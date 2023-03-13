В Казани назвали зоны вероятного подтопления в грядущий в конце марта паводок
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В зону подтопления в этом году в Казани попадают 592 двора, в которых проживает 1620 человек. Об этом сегодня, 13 марта, на "деловом понедельнике" проинформировал начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинант Тимурханов.
Если повышение температуры будет резким, а пока синоптики дают именно такой прогноз, то паводковая ситуация в столице Татарстана может стать сложной. Особенно в жилых массивах, через которые протекают малые реки – это Казанка, Киндерка, Нокса, Сухая река.
"В зону возможного подтопления подпадает 592 двора, в которых проживает 1 620 человек (358 детей, старше 70 лет – 717)", - сообщил Тимурханов.