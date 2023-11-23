В Казани назвали основные загрязнители воздуха и воды

Волжско-камское управление Росприроднадзора по результатам 6 внеплановых проверок выяснило, что загрязняет в Кахани воздух и воду. По словам и.о. главы ведомства Булата Ахмадиева, жители неоднократно жаловались, пришлось провести соответствующие замеры.

Так, превышение нормативов загрязняющих вещество обнаружили на границе санзоны «УК «ПЖКХ» — по фенолу в 9,4 раза. Источником загрязнения стал полигон ТКО на Химической.

Также установлено, что филиат АО «ТГК-16» — Казанская ТЭЦ-3 не соблюдал правил природоохранного законодательства.

У "Казаньоргсинтеза" нашли 12 нарушений. Все нарушения по результатам устранены или сейчас находятся в процессе устранения.

