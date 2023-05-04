В Казани муниципальные парковки станут бесплатными 8 и 9 мая

8 и 9 мая 2023 года казанцы и туристы смогут бесплатно пользоваться городскими парковками. О принятом решении проинформировали в мэрии Казани.

С прошлого года в Казани муниципальные паркинги работают бесплатно только по выходным и государственным праздникам. Во все остальные дни парковки платные с 8 утра до 19 часов.

Поскольку 8 и 9 мая - выходные в РФ, городские парковки в Казани будут работать на бесплатной основе.

