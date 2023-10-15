В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв
Фото: Татарстан-24
В Казани обнаружены трупы мужчин. Двое былди убиты в гараже, который располагается на улице Камиля Якуба. Нашел трупы 15-летний мальчик, который приходится сыном одной из жертв.
Мужчины были друзьями, дружили давно, оба в прошлом были судимы. Приехали на автомобиле к гаражам и закапывали тут по счьей-то просьбе глубокую яму, пишет "Татарстан-24".
Сейчас полиция разыскивает возможного убийцу, предварительно, он выстрелил в жертв из огнестрельного оружия.