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В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв

В Казани нашли тела убитых мужчин: трупы нашел сын-подросток одной из жертв

Фото: Татарстан-24

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В Казани обнаружены трупы мужчин. Двое былди убиты в гараже, который располагается на улице Камиля Якуба. Нашел трупы 15-летний мальчик, который приходится сыном одной из жертв.

Мужчины были друзьями, дружили давно, оба в прошлом были судимы. Приехали на автомобиле к гаражам и закапывали тут по счьей-то просьбе глубокую яму, пишет "Татарстан-24".

Сейчас полиция разыскивает возможного убийцу, предварительно, он выстрелил в жертв из огнестрельного оружия.

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