"КП": в Казани нашли живым подростка, который перед исчезновением отправлял одноклассникам пугающие сообщения

В Казани нашли подростка, который отправлял одноклассникам пугающие сообщения перед своим исчезновением
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Закончились поиски подростка, который шесть суток назад пропал в Москве. Девятиклассник, пишет "КП", найден живым. Он был в Казани.
Перед исчезновением он отправил одноклассникам пугающие сообщения, в которых "благодарил за все".
Искали подростка друзья, родня, полиция, волонтеры.
"Он нашелся. Был в Казани, жив и здоров, что самое главное. Причины исчезновения пока неизвестны", — сообщила знакомая мальчика.