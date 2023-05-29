"КП": в Казани нашли живым подростка, который перед исчезновением отправлял одноклассникам пугающие сообщения

Закончились поиски подростка, который шесть суток назад пропал в Москве. Девятиклассник, пишет "КП", найден живым. Он был в Казани.

Перед исчезновением он отправил одноклассникам пугающие сообщения, в которых "благодарил за все".

Искали подростка друзья, родня, полиция, волонтеры.