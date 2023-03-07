В Казани нашли нарколабораторию, которая без страха работала рядом с прокуратурой
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В Казани задержали 27-летнего уроженца Черемшана, которого подозревают в покушении на наркосбыт в особо крупном размере. В его квартире найдено оборудование для производства наркотиков, а также партию мефедрона весом в один килограмм.
Мужчина вину отрицать не стал. Советский районный суд арестовал его на 2 месяца.
Следствию предстоит установить, как долго работала лаборатория, которая была расположена по соседству с прокуратурой Советского района.
Обвиняемый согласился с ходатайством следствия, но комментарии по существу дела не дал.