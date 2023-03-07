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В Казани нашли нарколабораторию, которая без страха работала рядом с прокуратурой

В Казани раскрыли нарколабораторию по соседству с прокуратурой
В Казани нашли нарколабораторию, которая без страха работала рядом с прокуратурой

Фото: открытые источники

В Казани задержали 27-летнего уроженца Черемшана, которого подозревают в покушении на наркосбыт в особо крупном размере. В его квартире найдено оборудование для производства наркотиков, а также партию мефедрона весом в один килограмм.

Мужчина вину отрицать не стал. Советский районный суд арестовал его на 2 месяца.

Следствию предстоит установить, как долго работала лаборатория, которая была расположена по соседству с прокуратурой Советского района.

Обвиняемый согласился с ходатайством следствия, но комментарии по существу дела не дал.

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