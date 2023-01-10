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В Казани нашли гигантскую нелегальную свалку снега объемом в 37 грузовых автомобилей

В Казани нашли гигантскую нелегальную свалку снега объемом в 37 грузовых автомобилей

Фото: Минэкологии РТ

В Казани на улице Аделя Кутуя нашли снежную свалку, объем снега в которой составляет около 37 грузовиков типа "КамАЗ". Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Общая площадь нелегальной свалки снега составила 617 квадратных метров, объем - 740 кубометров. В снежной массе выявлены незначительные превышения ПДК по хлориду, сульфату и нефтепродуктам, ей был присвоен V класс опасности.

Свалка была зафиксирована в ходе ночного рейда, когда снег вывозили "КамАЗы". В ГИБДД сообщили, что владельцем грузовиков является организация ООО "Автодортранс". В адрес ее руководителя и администрации Советского района вынесли предостережение.

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