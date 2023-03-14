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В Казани наркополиция нашла теплицу, оборудованную для культивирования конопли

В Казани оперуполномоченные наркоконтроля обнаружили теплицу, оборудованную для культивирования конопли
В Казани наркополиция нашла теплицу, оборудованную для культивирования конопли

Фото: chp-msk.ru

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Казани задержали 43-летнего мужчину, причастного к незаконному хранению и изготовлению наркотических средств.
Мужчина был задержан у дома на улице Светлая.

"Полицейские располагали информацией, что задержанный причастен к культивации наркосодержащих растений, а именно создал условия для их эффективного произрастания.
Проведя обыск в доме подозреваемого, оперуполномоченные обнаружили в подвальном помещении комнату, оборудованную под теплицу, в которой выращивались наркосодержащие растения, а так же несколько черных полимерных пакетов и пластиковых тар с частями растений. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством канабис (марихуана) массой около 500г.", - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Казани.

Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что культивировал и хранил наркотические средства для собственного употребления. В настоящее время по данному факту в отделе полиции "Зареченский" расследуется уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С 13 по 24 марта 2023 года в Казани проходит первый этап всероссийской оперативно-профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Целью мероприятий является привлечение общественности к участию в противодействии наркопреступности и незаконному обороту наркотиков.

Управление МВД России по Казани напоминает: обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить в полицию по телефонам (843) 291-48-21 (дежурная часть), 291-20-02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).

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