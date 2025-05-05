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В Казани направят 450 млн рублей на дорожную разметку в 2025 году

В столице Татарстана уже нанесено 22% дорожной ...

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В 2025 году в Казани на обновление дорожной разметки направлено 450 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев на деловом понедельнике.

По его словам, на сегодняшний день работы выполнены на площади 90 тысяч квадратных метров — это около 22% от общего плана в 400 тысяч. Разметка наносится в зависимости от транспортной нагрузки: на оживлённых улицах используется термопластик, а на менее загруженных участках — краска.

Работы охватывают как центральные магистрали города, так и улицы в жилых массивах, где разметка необходима для повышения безопасности дорожного движения. Завершить нанесение всей разметки планируют к началу сентября.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», цель которого — создание безопасной и комфортной среды для всех участников дорожного движения.

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