В Казани начался суд по делу бывшего замглавы ФСС Татарстана Павла Лоханова

В Казани стартовал судебный процесс по делу бывшего замглавы ФСС Татарстана Павла Лоханова

В Вахитовском районном суде Казани утром 13 марта стартовали слушания по делу бывшего заместителя — управляющего региональным отделением фонда социального страхования РФ по Татарстану и экс-председателя аукционной комиссии по осуществлению закупок Геннадия Титова.

Как пишет "Бизнес Онлайн", Лоханова судят по обвинению в вострепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, сотрудники УБЭП и СКР установили, что с 15 декабря 2021-го по 13 января 2022 года Титов якобы совершил действия, "явно выходящие за пределы его полномочий". Эти действия, уверены следователи и представители гособвинения, привели к нарушению "прав и законных интересов ООО „РСС-Мед“". А именно, незаконно и необоснованно были отклонены две электронные заявки этой компании на аукционах по закупке абсорбирующего белья на 31 млн рублей и подгузников на 188 млн рублей.

Кроме того, установлено в ходе расследования, Титов якобы дал "незаконные и необоснованные указания" своим подчиненным, чтобы они подготовили соответствующие решения. В этом и состоял факт воспрепятствования законной предпринимательской деятельности "РСС-Мед".