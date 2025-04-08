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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани начался суд над студенткой, которая угробила подругу на тюбинге

Вместо того чтобы незамедлительно вызвать экстр...

СК

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Следствие установило, что Эвелина Якупова управляла автомобилем Hyundai, к которому был привязан тюбинг. На нём находилась 20-летняя Дарья Акинова. Во время движения по скользкой дороге ватрушку резко занесло, и девушка на большой скорости врезалась в дорожный знак. Травмы оказались смертельными — шансов выжить у пострадавшей не было.

Вместо того чтобы незамедлительно вызвать экстренные службы, Якупова, по версии следствия, погрузила тело подруги в машину и отвезла в ближайшую больницу. К моменту прибытия в медучреждение врачи уже не могли помочь — Дарья была мертва. Позже участники инцидента рассказали, что девушка погибла при катании с горки.

Однако на следующий день следователи получили видеозаписи с камер наблюдения. На них был зафиксирован момент аварии, а также действия, предпринятые после — на кадрах видно, как молодые люди пытались скрыть следы происшествия, утрамбовывая кровь в снегу.

В январе суд определил для Якуповой меру пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня в суде должно состояться оглашение обвинения, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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