В Казани начался суд над шеф-поваром, отравившим рабочих «Нэфис Косметикс»

В Казани сегодня состоится первый процесс над шеф-поваром, которого подозревают в нарушении санитарных правил, что повлекло за собой отравление работников «Нэфис Косметикс». Дело рассматривается в Приволжском райсуде Казани.

По делу проходил завпроизводством организации питания завода Наили Афлятонова. Она также выполняла функции шеф-повара в организации.

Следствие полагает, что подсудимая нарушила более 20 требований Санпина. В марте 20224 года от ее действий, по версии следствия, пострадали свыше 89 человек, 73 из них были доставлены в больницу.

Ход расследования после массового отравления лично контролировал глава СК Александр Бастрыкин. Предприятие выплатило всем заболевшим по 50 тысяч рублей.

Договор с ИП, которое оказывало услуги питания, был расторгнут.