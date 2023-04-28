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В Казани начались рейды по соблюдению правил парковки электросамокатов

В Казани начали проводить рейды по соблюдению правил парковки электросамокатов
В Казани начались рейды по соблюдению правил парковки электросамокатов

Фото: открытые источники

28 апреля в Казани стартовали рейды, направленные на контроль соблюдения правил парковки электросамокатов. Проводят их сотрудники ГИБДД и представители исполкома столицы Татарстана. За утро проверили три площадки, и 27 самокатов отправлены на склад. Рейды должны стать еженедельными.

По новым правилам, самокаты не должны быть разбросаны как попало, для них отведены особые места, оснащенные соответствующей разметкой.

В первую очередь проверяют места, на которые уже пожаловались казанцы - самокаты припаркованы так, что мешают пешеходам.
Также нельзя размещать электросамокаты на клубмах и газонах, на остановках и в пятиметровой зоне от входов и выходов в подземные и надземные переходы.

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