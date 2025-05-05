В Казани начались работы по реконструкции ЦУМа

Центральный универмаг в Казани сносить не планируют. Об этом сообщила главный архитектор ТИГП Елена Валеева, опровергнув слухи, распространившиеся в соцсетях.

По словам Елены Валеевой, в здании ведётся реконструкция, а не демонтаж.

ЦУМ был построен в 1977 году и почти полвека служил горожанам. Несмотря на износ, его состояние признано удовлетворительным, однако часть конструкций требует замены. В рамках проекта обновят системы вентиляции, водоснабжения и канализации, а также приведут здание к современным стандартам — с новыми лифтами, лестничными клетками, гардеробами и санитарными зонами.