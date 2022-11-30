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В Казани начали разрабатывать концепт района жилой застройки у РКБ на 43 тысячи жильцов

В Казани начали разрабатывать концепт района жилой застройки у РКБ на 43 тысячи жильцов

Фото: muph.livejournal.com

Новый жилой район может появиться в Казани рядом с Республиканской клинической больницей. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн".

В общем плане столицы Татарстана к 2040 году предусмотрено строительство масштабной территории в границах Фермы-2, Верхнего Кабана, Березовой рощи и микрорайона М-14. В микрорайоне-14 в настоящее время строится социальное жилье.

В новом микрорайоне будут жить по меньшей мере 43 тысяч человек. Также сообщается, что район будет поделен на четыре зоны. На М-14 будет построено около 300 тысяч квадратных метров жилья, там будут проживать 13,7 тысячи человек. На улице братьев Батталовых будет построено 270 тысяч "квадратов" на 11,7 тысячи человек.

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