В Казани начали подготавливать фонтаны к началу летнего сезона

В Казани началась подготовка фонтанов к началу летнего сезона, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. На данный момент работы проведены на 7 объектах, в планах - еще два.

В саду Кирова, в парке "Крылья Советов", в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре "Ак чәчәкләр", в сквере "Стамбул", в парке Горького, на площади перед ДК Саид-Галиева в Дербышках уже проведены работы по ремонту светильников, водяных насосов, осмотрены контроллеры и другие элементы конструкций.

В пресс-службе мэрии отметили, что для полного завершения подготовительных работ на городских фонтанах требуется, чтобы температура воздуха была стабильно плюсовой и днем, и в ночное время.

