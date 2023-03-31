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В Казани начали подготавливать фонтаны к началу летнего сезона

В Казани начали подготавливать фонтаны к началу летнего сезона
В Казани начали подготавливать фонтаны к началу летнего сезона

Фото: открытые источники

В Казани началась подготовка фонтанов к началу летнего сезона, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. На данный момент работы проведены на 7 объектах, в планах - еще два.

В саду Кирова, в парке "Крылья Советов", в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре "Ак чәчәкләр", в сквере "Стамбул", в парке Горького, на площади перед ДК Саид-Галиева в Дербышках уже проведены работы по ремонту светильников, водяных насосов, осмотрены контроллеры и другие элементы конструкций.

В пресс-службе мэрии отметили, что для полного завершения подготовительных работ на городских фонтанах требуется, чтобы температура воздуха была стабильно плюсовой и днем, и в ночное время.

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