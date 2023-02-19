В Казани начали обрабатывать тротуары против гололеда реагентом с мраморной крошкой, заметили ли изменения горожане

Обрабатывать казанские дороги от гололеда начали мраморной крошкой, что это такое и как работает

В Казани в тестовом режиме для противогололедной обработки тротуаров начали использовать реагент с мраморной крошкой. Он менее агрессивно воздействует на обувь, лапы животных и окружающую среду.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани, новый реагент будут использовать на тротуарах первой категории и в исторической части города. Так, сегодня реагентом с мраморной крошкой обработали тротуар на улице Четаева, вблизи лицея №177 Ново-Савиновского района.

«Благодаря мраморной крошке в составе реагента создается противоскользящий эффект. К тому же, мрамор – природный материал, его белый цвет не портит внешний вид пешеходной части города», – пояснили в комитете.

Реагент с мраморной крошкой можно использовать при температуре до -30 градусов. Чтобы достичь лучшего эффекта перед его применением тротуары будут очищать от снега. «Для равномерного и экономного распределения реагента приобретены ручные тележки. Их будут использовать в местах, недоступных для габаритной техники», – добавили в комитете. На широких тротуарах распределять реагент будут с помощью малой спецтехники – вакуумных подметально-уборочных машин. Частота использования реагента на тротуарах будет зависеть от погодных условий.

"Давно пора было что-то делать с реагентами. Надоело уже каждую зиму сапоги менять. Моментально стирается обувь", - поделилась мнением жительница Казани Фария Навзарова.

"Пока не вижу никакой разницы. Без разницы чем обрабатывают, все равно химия, которая разъедает не только лед, но и обувь", - рассказал житель Казани Павел Котов.

"Не знаю, чем у нас обрабатывают дороги, но это какая-то дрянь. В той же Москве реагенты не портят обувь и автомобильные покрышки, а тут портится все, может с новым реагентом получше станет?", - задался вопросом автомобилист Вадим Миронов.

Напомним, в Казани применяют двухфазный реагент для обработки дорог и песко-соляную смесь для тротуаров. Всего с начала зимнего сезона рабочие использовали 14 тысяч 210 тонн противогололедных материалов.

Оставить обращения по уборке дорог жители города могут через систему «Открытая Казань», по телефону 063, с помощью чат-бота Исполкома в Telegram «Моя Казань».

За уборку снега во дворах отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Если качество уборки придомовой территории не соответствует действующим нормативам или по каким-то причинам не устраивает собственников жилья, они могут обратиться в саму управляющую организацию, оставить заявку в «Открытой Казани» или подать жалобу в Госжилинспекцию.

Напомним, в этом зимнем сезоне по поручению Мэра Казани Ильсура Метшина особое внимание при уборке города от снега уделяется тротуарам. Градоначальник отметил, что ежегодно уменьшается количество замечаний по содержанию дорог, более тщательно необходимо очищать и пешеходные участки.