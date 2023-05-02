В Казани начали монтаж главной площадки для празднования Дня Победы

В Казани начали монтировать главную площадку для празднования Дня Победы
Фото: business-gazeta.ru
В Казани начался монтаж главной площадки к празднованию Дня Победы на площади Тысячелетия. Сейчас рабочие устанавливают центральную сцену и трибуны для зрителей.
В мэрии Казани сообщают, что все конструкции площадки состоят из 17 000 элементов общим весом в 130 тонн. Длина и ширина сцены составят 16 метров, на трибунах расположатся 1300 зрителей.
На площадке оборудую два экрана. Один появится около трибун, второй - на стороне Кремля. Звук будет воспроизводиться через 2 башни высотой в 12 метров.