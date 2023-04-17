В Казани начали разрабатывать документацию для набережной в районе Портовой

В рамках делового понедельника в мэрии города сегодня, 17 апреля, стало известно о старте разработки документации для создания набережной в районе улицы Портовой. Об этом доложил руководитель Управления капстроительства и реконструкции Казани Марат Самигулин.

Бывшая промзона будет развиваться и станет еще одним местом притяжения, отметил Самигулин. Проект реновации промышленных территорий начали в 2022 году. Ожидается, что полная реализация этой идеи вернет Казани статус "Город на воде".