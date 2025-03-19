В Казани на время могут остановить движение метрополитена

На первой линии казанского метро в этом году могут на месяц остановить движение поездов к станции «Дубравная» из-за проходки тоннелей под линией в сторону РКБ. Об этом сообщил начальник отдела проектирования «Татаинвестгражданпроекта» Дмитрий Краснов.

Чтобы избежать просадок, планируется обратиться в «Метроэлектротранс» с просьбой о временной приостановке движения. По предварительным оценкам, на каждый тоннель потребуется около двух недель.

Работы начнут от станции «100-летие ТАССР», где уже подготовлен котлован и ждут прибытия тоннелепроходческих комплексов. Краснов отметил, что их проведут через станцию перед проходкой под первой линией. Альтернативный вариант с демонтажем и перевозкой щитов потребовал бы значительных затрат и снизил бы их ресурс.

Первые четыре станции второй линии метро планируют достроить к 2027 году, после чего сеть продолжат расширять в сторону Деревни Универсиады и РКБ, пишет «БИЗНЕС Online».