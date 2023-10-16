В Казани на Вознесенском тракте открыта разворотная петля

В Казани на Вознесенском тракте открыта для движения разворотная петля, которая поможет несколько снизить трафик в районе пересечения с проспектом Победы. Об этом информирует Комитет внешнего благоустройства.

"Теперь транспорт сможет беспрепятственно проехать в обратном направлении по двухполосной дороге", — говорится в сообщении.

Первый участок Вознесенского тракта стал доступен для движения 12 октября, речь о дороге в шесть полос от Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 3800 метров.