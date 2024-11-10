В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» устроили вечеринку

На улице Профсоюзной в Казани был замечен автомобиль-эвакуатор, на платформе которого находились мужчины в спецодежде. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в Telegram-канале «Регион 116».

На видео трое мужчин танцуют под музыку. Один из них стоит за диджейским пультом с микрофоном, а остальные поддерживают его. Подпись к ролику гласит: «Тусовка коммунальщиков на Профсоюзной».

В комментариях пользователи с юмором предположили, что работники коммунальных служб могли бы отдохнуть перед предстоящей непогодой. Ведь в пятницу вечером погодные условия позволяли не заниматься уборкой города.

Однако некоторые люди усомнились в законности такой перевозки людей и предложили обратиться в ГИБДД за разъяснениями.