В Казани на улице Миславского планируют установить скульптуру Зиланта

В Казани на улице Миславского появится скульптурная композиция, посвященная змею Зиланту — символу города. О планах по ее установке рассказал мэр Ильсур Метшин во время встречи с представителями татарской интеллигенции, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект доверили известному художнику Альфизу Сабирову из Перми. Его работы представлены в музейных и частных коллекциях таких городов, как Париж, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Дубай и Токио.

Сабиров входит в Союз художников России с 2017 года и является лауреатом премии Министерства культуры Татарстана имени Баки Урманче. В 2019 году в Национальной художественной галерее «Хазинэ» прошла его персональная выставка «Аю бала», а в декабре 2024 года в Казани он представил проект «THE TATARS: URMAN. Мифическая земля».