В Казани на улице Маршала Чуйкова мужчина и младенец отравились угарным газом

В Казани в квaртире дома № 46 по улице Маршала Чуйкова угaрным газом отрaвились мужчина 1990 года рождения и малыш, родившийся только в этом году. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Все случилось накануне в вечернее время. Приехавшие медики осмотрели пострадавших, госпитализировали ребенка - младенец попал в ДРКБ с легкой степенью отравления. У мужчины диагностировали более серьезную степень отравления - среднюю, но он от госпитализации категорически отказался.

Причину происшествия устанавливают.