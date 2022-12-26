В Казани на улице Гагарина в квартире нашли тело мужчины с порезанным бедром

В Казани на улице Гагарина в квартире найден труп мужчины. По подозрению в расправе задержан товарищ-собутыльник.

Тело 57-летнего мужчины не оставило сомнений в насильственном характере его смерти - на его бедре был след от удара ножом.

По подозрению в убийстве задержали 38-летнего собутыльника мужчины. Следователи установили, что он несколько месяцев жил у жертвы и распивал с ним алкоголь. В ходе очередного распития началась ссора, в которой точка была поставлена ударом ножа в бедро. Хозяин квартиры скончался от потери крови.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".