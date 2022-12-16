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В Казани на улице Фучика на продавщицу рухнул торговый шатер: женщина госпитализирована

В Казани на улице Фучика на продавщицу рухнул торговый шатер: женщина госпитализирована

Фото: Mash Iptash

На улице Фучика в Казани обрушился торговый шатер, сообщают Mash Iptash. В РКБ с травмами доставлена продавщица, трудившаяся в мясной лавке. По информации авторов канала, спасли женщину прохожие – они за ноги вытащили ее из-под завалов и вызвали скорую помощь:

"Сейчас женщина в тяжёлом состоянии, на неё надели корсет", - говорится в сообщении.

"Кто должен был следить за лавками — непонятно, в прошлом году на это место всех приглашал Минсельхоз, но сейчас они открещиваются от ларьков и отправляют по всем вопросам к исполкому", - резюмируют авторы.

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