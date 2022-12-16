В Казани на улице Фучика на продавщицу рухнул торговый шатер: женщина госпитализирована

На улице Фучика в Казани обрушился торговый шатер, сообщают Mash Iptash. В РКБ с травмами доставлена продавщица, трудившаяся в мясной лавке. По информации авторов канала, спасли женщину прохожие – они за ноги вытащили ее из-под завалов и вызвали скорую помощь:

"Сейчас женщина в тяжёлом состоянии, на неё надели корсет", - говорится в сообщении.