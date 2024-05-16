В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Движение на улице 2-й Туринской в Казани будет ограничено до конца мая из-за работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, сообщает комитет внешнего благоустройства города. Ограничение касается участка от здания №64 до здания №12а по улице Карбышева и будет действовать с 20 по 31 мая.

Также будет временно изменена схема движения автобусов №74 на улице 2-й Туринской. Однако график курсирования транспорта останется неизменным.