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В Казани на трамвайных путях столкнулись два автомобиля

В Казани на трамвайных путях столкнулись два легковых автомобиля
В Казани на трамвайных путях столкнулись два автомобиля

Фото: Татарстан-24

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В Казани на перекрестке улице Бурхана Шахиди и Тази Гиззата на травмайных путях столкнулись две легковушки. Из-за аварии пассажиры трамваев до места назначения не добрались, и виновнику дорожного происшествия теперь придется не только нести ответственность за аварию, но и возмещать убытки за простой трамваев.

Ни один из водителей не считает себя виновным в случшившемся. А потому установить, кто нарушил правила, предстоит инспекторам ГИБДД.

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