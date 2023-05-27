В Казани на трамвайных путях столкнулись два легковых автомобиля

В Казани на перекрестке улице Бурхана Шахиди и Тази Гиззата на травмайных путях столкнулись две легковушки. Из-за аварии пассажиры трамваев до места назначения не добрались, и виновнику дорожного происшествия теперь придется не только нести ответственность за аварию, но и возмещать убытки за простой трамваев.

Ни один из водителей не считает себя виновным в случшившемся. А потому установить, кто нарушил правила, предстоит инспекторам ГИБДД.